ЦВК зареєструвала Швачка нардепом замість Монастирського. Фото:

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Ракурс

Антон Швачко зареєстрований народним депутатом України.

В парламенті він замінить Дениса Монастирського зі «Слуги народу», якого призначили міністром внутрішніх справ. Рішення про реєстрацію Швачко нардепом, обраним на виборах 21 липня 2019 року за списком «слуг», 27 липня прийняла Центральна виборча комісія. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як відомо, 28-річний житель Сум Антон Швачко має вищу освіту, а парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку «Слуги народу» під № 139. Станом на кінець червня 2021 року Швачко був головою обласного секретаріату партії «Слуга народу» в Сумській області.

У декларації Швачка за 2018 рік вказані дві квартири в Сумах. Ще один житловий будинок і земельна ділянка в цьому ж місті оформлені на матір нардепа. Єдиним джерелом доходів за задекларований період Швачко вказував 48 тис. грн доходів від відчуження рухомого майна. Серед грошових активів Швачка вказано 283,6 тис. грн на рахунку у «ПриватБанку», а також 27 тис. дол., 15 тис. євро і 250 тис. грн готівкою.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила кандидатуру нового міністра внутрішніх справ. Наступником Арсена Авакова став Денис Монастирський. Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а посаду міністра йому запропонував президент Зеленський. Його місце у Верховній Раді повинен був зайняти житель Сум Антон Швачко.