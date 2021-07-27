Ілон Маск розкритикував Apple за шкоду екології. Фото:

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Ілон Маск, американський мільярдер та засновник компанії-виробника електрокарів Tesla, розкритикував компанію Apple.

У рамках квартальної конференції Маск, відповідаючи на запитання журналістів, розкритикував техногіганта Apple за неекологічність. Критика може бути пов’язана з активними діями компанії з Купертіно щодо створення власного електромобіля. Про це повідомляє ресурс 9to5mac.

За словами Маска, його компанія не використовує кобальт в залізо-фосфатних батареях і майже виключає його в сплавах нікелю. Мільярдер наголошує, що у середньому «Тесла» використовує 2% кобальту, в той час як Apple — 100% для виробництва акумуляторів iPhone.

Раніше техногіганта неодноразово звинувачували у використанні рідкісного металу, видобуток якого здійснюється з порушенням виробничих норм.

Також він прокоментував плани Tesla відкрити мережу зарядних станцій Supercharger для автомобілів інших компаній. Маск наголосив, що підтримуватиме сталу енергетику без створення «обгородженого саду».

Ми не хочемо створювати огороджений сад і використовувати його для побиття конкурентів, як це роблять деякі компанії… наприклад, Apple, — зазначив він.

Американські ЗМІ припускають, що Маск розкритикував «Епл» через виробництво цією компанією власного електрокара, який можуть представити вже у 2022 році.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск співпрацюватиме з NASA в рамках важливої ​​дослідницької місії на Юпітер. Ракета його компанії Falcon Heavy відправиться в космічну місію замість Space Launch System, яку розробляв Boeing.

Джерело: 9to5mac