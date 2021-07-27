Погода в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157985-zlyvy-y-grozy-u-bilshosti-oblastey-pogoda-v-ukrayini-na-28-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 28 липня очікується з опадами у переважній частині областей — західних, північних та центральних.

Крім того, у східних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16−24° тепла, а вдень повітря прогріється до 27−34° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 28 липня передбачає дощі та грози впродовж доби. Температуру повітря вночі прогнозують 18−20° тепла, а повітря прогріється до 28−30° вище нуля.

Погода в Харкові завтра не передбачає опадів. Вночі температура повітря очікується 16−18° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 31−33° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби передбачається сонячна та спекотна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 22−24° тепла, а вдень обіцяють 29−31° тепла.

Погодні умови у Львові в середу будуть з дощем та грозами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень обіцяють 29−31° тепла.

Погода в Карпатах 28 липня передбачається з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вночі 16−18° тепла, а вдень 29−33° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в серпні в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму. Водночас місячну кількість опадів наступного місяця синоптики очікують в межах 31?80 мм, а на Прикарпатті місцями 95?99 мм, що перебуватиме в межах кліматичної норми.