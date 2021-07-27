Погода в Украине. Фото: УП

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Погода в Украине 28 июля ожидается с осадками в большей части областей — западных, северных и центральных.

Кроме того, в восточных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью столбики термометров покажут 16−24° тепла, а днем воздух прогреется до 27−34° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 июля предусматривает дожди и грозы в течение суток. Температуру воздуха ночью прогнозируют 18−20° тепла, а воздух прогреется до 28−30° выше нуля.

Погода в Харькове завтра не предусматривает осадков. Ночью температура воздуха ожидается 16−18° с отметкой плюс, а днем обещают 31−33° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки предусматривается солнечная и жаркая. Столбики термометров ночью покажут 22−24° тепла, а днем обещают 29−31° тепла.

Погодные условия во Львове в среду будут с дождем и грозами. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем обещают 29−31° тепла.

Погода в Карпатах 28 июля предполагается с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, а днем 29−33° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в августе в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы. В то же время месячное количество осадков в следующем месяце синоптики ожидают в пределах 31−80 мм, а на Прикарпатье местами 95−99 мм, что будет находиться в пределах климатической нормы.