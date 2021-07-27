Мендель надіслала свою книгу в Кремль, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157984-mendel-nadislala-svou-knygu-v-kreml-video.html

Ракурс

Юлія Мендель надіслала свою книгу «Кожний з нас — президент» в Кремль. Колишня прес-секретар Володимира Зеленського зняла відео, на якому підписує Дмитру Пєскову першу сторінку своїх мемуарів і пояснила, чому «російському колезі» буде цікаво почитати її витвір на дозвіллі.

Дмитре Сергійовичу, якщо прочитаєте книгу «Кожний з нас президент», то, можливо, вам буде цікаво дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору, — прокоментувала Мендель свій вчинок.

Вирішила надіслати книгу Дмітрію Пєскову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге? — так двома мовами Мендель повідомила про свій намір на сторінці у Фейсбук.

На відео Мендель також зняла посилку у Кремль із зазначеною адресою.

Влітку речниця президента пішла у відставку, написала книгу і отримала посаду радниці Офісу президента. Крім того, вона підпрацьовує на каналі Ріната Ахметова у передачі про деолігархизацію.