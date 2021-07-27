Якою буде пенсія в українців без стажу. Фото: sevkor.ru

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Для отримання мінімальної пенсії громадянам України потрібно буде мати п’ять років трудового стажу.

Українці з повним стажем отримуватимуть максимальні виплати. Про це 27 липня заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає прес-служба Мінсоцполітики.

У відомстві наголошують, що держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%. Люди зі стажем роботи 15 років отримають страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але за загальною формулою.

Особи зі стажем від п’яти років — допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму, — наголосила Лазебна.



Нагадаємо, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 2 тис. 379 грн для працездатних українців. Тому з липня зросла й мінімальна пенсія за віком, а також доплата за понаднормовий стаж. Також з 1 липня встановлюється доплата в розмірі 100 грн до пенсій, які були призначені одержувачам до 31 грудня 2020 року і цьогоріч не підпадали під перерахування.

А з 1 жовтня встановлюється виплата до 400 грн особам, котрим виповнилося від 75 до 80 років, а мінімальна пенсія зросте до 2 тис. 500 грн. З 1 грудня в Україні мінімальна пенсія підвищиться до 2 тис. 600 грн для пенсіонерів старше 65 років.