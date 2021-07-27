Какой будет пенсия у украинцев без стажа. Фото: sevkor.ru

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Для получения минимальной пенсии гражданам Украины нужно будет иметь пять лет трудового стажа.

Украинцы с полным стажем будут получать максимальные выплаты. Об этом 27 июля заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве отмечают, что государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%. Люди со стажем работы 15 лет получат страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле.

Лица со стажем от пяти лет — помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума, — подчеркнула Лазебная.



Напомним, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2 тыс. 379 грн для трудоспособных украинцев. Поэтому с июля выросла и минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхурочный стаж. Также с 1 июля устанавливается доплата в размере 100 грн к пенсиям, которые были назначены получателям до 31 декабря 2020 года и в этом году не подпадали под перечисление.

А с 1 октября устанавливается выплата до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет, а минимальная пенсия вырастет до 2 тыс. 500 грн. С 1 декабря в Украине минимальная пенсия повысится до 2 тыс. 600 грн для пенсионеров старше 65 лет.