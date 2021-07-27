Глава «департамента войны» Офиса генпрокурора подал в отставку

https://racurs.ua/n157982-glava-departamenta-voyny-ofisa-genprokurora-podal-v-otstavku.html

Ракурс

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов 27 июля написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора. Он идет из органов прокуратуры по собственному желанию.

Летом генпрокурор Ирина Венедиктова подчинила себе «департамент войны», который возглавлял Мамедов, а самого Мамедова лишили доступа к государственной тайне

Мамедов сообщил о написанное заявление в Twitter.

Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние шесть лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует… Служу украинскому народу, — отметил Мамедов.

Напомним, что ранее о его намерении сообщили адвокаты. Они объяснили решение Мамедова давлением со стороны руководства Офиса генпрокурора.

Мамедова отстранили от должности главы Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля 2021 года. По словам Венедиктовой, принимая это решение, она руководствовалась «письмами от СБУ». Мамедова также лишили доступа к гостайне.