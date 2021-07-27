Украинцев с паспортами РФ могут лишить гражданства. Фото: ЕП

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Украинцы с российскими паспортами могут быть лишены гражданства.

Народные депутаты Оксана Савчук, Наталья Пипа и Николай Княжицкий зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5822, расширяющий перечень оснований для утраты гражданства. Авторы документа предлагают лишать украинского гражданства лиц, получивших паспорт гражданина Российской Федерации.

Парламентарии предлагают законом упростить саму процедуру лишения гражданства. Сейчас лишить украинца гражданства может президент. В случае принятия законопроекта, гражданства будут лишать автоматически и дополнительные решения не потребуются.

Датой лишения гражданства будет дата получения российского паспорта. Авторы закона отмечают, что причиной подачи такого законопроекта стало упрощение Россией порядка получения паспортов гражданами Украины.

По данным миграционной статистики МВД России только за 2020 год российский паспорт получили 409,5 тыс. украинцев. Как известно, двойное гражданство в Украине запрещено.

Напомним, в последнее время Россия активизировала незаконную выдачу паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что выдача российских паспортов в ОРДЛО является следствием невыполнения Украиной минских соглашений. В Кремле отмечают, что паспортизация населения Донбасса — это «гуманитарный жест». В дипломатическом ведомстве заявляют, что предоставление российского гражданства жителям оккупированных территорий якобы полностью соответствует международной практике.