Работодатель может запретить сотрудникам носить хиджаб

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Большая палата суда Европейского Союза вынесла решение по делу C-804/18 и C-341/19 WABE и MH Mueller Handel, в котором рассматривался вопрос запрета ношения на работе хиджаба.

Иск в суд подала девушка, которая работала в магазине продавцом-кассиром. Когда она начала носить на работу хиджаб, ее перевели на другую должность. Спустя некоторое время работодатель попросил девушку посещать работу без явных признаков политических, философских или религиозных убеждений.

Девушка посчитала такое требование ущемлением ее свободы вероисповедания и подала иск в суд, дойдя до Европейского суда.

По результатам рассмотрения дела, суд сделал выводы, что внутренние правила компании, запрещающие работникам носить одежду с явно выраженными религиозными, политическими и философскими признаками могут быть оправданы желанием работодателя проводить политику нейтралитета в отношении своих клиентов.

При этом работодатель должен доказать следующее:

что такая политика отвечает истинным потребностям работодателя (с учетом требований клиентов и негативных последствий от их неисполнения);

такое требование является необходимым для применения политики нейтралитета;



запрет является строго необходимым, с учетом тяжести негативных последствий, которых работодатель хочет избежать.

Кроме того, такие правила должны применяться одинаково ко всем сотрудникам, а не только к отдельным лицам.