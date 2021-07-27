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Ракурс
Романчук с двумя рекордами прошел в финал Олимпиады в плавании

Романчук с двумя рекордами прошел в финал Олимпиады в плавании

27 июл 2021, 15:22
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Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров и с первого места попал в финал.

В решающем заплыве будет сразу два украинца. Также в финал квалифицировался Сергей Фролов.

Романчук и Фролов плыли в четвертом квалификационном заплыве. Фролов — по второй дорожке, Романчук — по пятой.

Романчук с двумя рекордами прошел в финал Олимпиады в плавании

Первую половину дистанции Михаил прошел с результатом в топ-3, а Фролов после старта поднялся с шестого на пятое место. На втором отрезке Романчук начал добавлять и опережать американца Роберта Финке и немца Флориана Вельброка и выиграл свой квалификационный заплыв со временем 7:41.28.

Это новый национальный и олимпийский рекорд. Фролов показал четвертый результат и вопрос его выхода зависел от результатов пятого заплыва. Сергею удалось пробиться в топ-8 на Олимпиаде.

Олимпиада-2020. Плавание, 800 метров (вольный стиль):

  1. Михаил Романчук (Украина) — 7:41.28 минуты.
  2. Флориан Вельброк (Германия) — 7:41.77.
  3. Роберт Финке (США) — 7.42.74.
  4. Сергей Фролов — 7:47.67.


Финал состоится в четверг, 29 июля, в 4.30 утра по киевскому времени.

27 июля Олимпиада в Токио принесла Украине еще одну «бронзу». Ее завоевали стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Источник: Ракурс


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