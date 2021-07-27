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Романчук с двумя рекордами прошел в финал Олимпиады в плавании
Романчук с двумя рекордами прошел в финал Олимпиады в плаванииhttps://racurs.ua/n157979-romanchuk-s-dvumya-rekordami-proshel-v-final-olimpiady-v-plavanii.htmlРакурс
Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров и с первого места попал в финал.
В решающем заплыве будет сразу два украинца. Также в финал квалифицировался Сергей Фролов.
Романчук и Фролов плыли в четвертом квалификационном заплыве. Фролов — по второй дорожке, Романчук — по пятой.
Первую половину дистанции Михаил прошел с результатом в топ-3, а Фролов после старта поднялся с шестого на пятое место. На втором отрезке Романчук начал добавлять и опережать американца Роберта Финке и немца Флориана Вельброка и выиграл свой квалификационный заплыв со временем 7:41.28.
Это новый национальный и олимпийский рекорд. Фролов показал четвертый результат и вопрос его выхода зависел от результатов пятого заплыва. Сергею удалось пробиться в топ-8 на Олимпиаде.
Олимпиада-2020. Плавание, 800 метров (вольный стиль):
- Михаил Романчук (Украина) — 7:41.28 минуты.
- Флориан Вельброк (Германия) — 7:41.77.
- Роберт Финке (США) —
7.42.74.
- Сергей Фролов — 7:47.67.
Финал состоится в четверг, 29 июля, в 4.30 утра по киевскому времени.
27 июля Олимпиада в Токио принесла Украине еще одну «бронзу». Ее завоевали стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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