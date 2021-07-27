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Ракурс
Романчук з двома рекордами пройшов до фіналу Олімпіади в плаванні

Романчук з двома рекордами пройшов до фіналу Олімпіади в плаванні

27 лип 2021, 15:22
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Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів та з першого місця потрапив до фіналу.

У вирішальному запливі буде одразу два українці. Також до фіналу кваліфікувався Сергій Фролов.

Романчук та Фролов пливли у четвертому кваліфікаційному запливі. Фролов — по другій доріжці, Романчук — по п’ятій.

Першу половину дистанції Михайло пройшов із результатом у топ-3, а Фролов після старту піднявся з шостого на п’яте місце. На другому відрізку Романчук почав додавати та випереджати американця Роберта Фінке та німця Флоріана Вельброка і виграв свій кваліфікаційний заплив із часом 7:41.28.

Це новий національний та олімпійський рекорд. Фролов показав четвертий результат і питання його виходу залежало від результатів п’ятого запливу. Сергію вдалося пробитися у топ-8 на Олімпіаді.

Олімпіада-2020. Плавання, 800 метрів (вільний стиль):

  • 1. Михайло Романчук (Україна) — 7:41.28 хвилини

  • 2. Флоріан Вельброк (Німеччина) — 7:41.77

  • 3. Роберт Фінке (США) — 7.42.74

  • 7. Сергій Фролов — 7:47.67


Фінал відбудеться у четвер, 29 липня, о 4.30 ранку за київським часом.

27 липня Олімпіада у Токіо принесла Україні ще одну «бронзу». Її здобули стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Джерело: Ракурс


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