Романчук з двома рекордами пройшов до фіналу Олімпіади в плаванні

https://racurs.ua/ua/n157979-romanchuk-z-dvoma-rekordamy-proyshov-do-finalu-olimpiady-v-plavanni.html

Ракурс

Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів та з першого місця потрапив до фіналу.

У вирішальному запливі буде одразу два українці. Також до фіналу кваліфікувався Сергій Фролов.

Романчук та Фролов пливли у четвертому кваліфікаційному запливі. Фролов — по другій доріжці, Романчук — по п’ятій.

Першу половину дистанції Михайло пройшов із результатом у топ-3, а Фролов після старту піднявся з шостого на п’яте місце. На другому відрізку Романчук почав додавати та випереджати американця Роберта Фінке та німця Флоріана Вельброка і виграв свій кваліфікаційний заплив із часом 7:41.28.

Це новий національний та олімпійський рекорд. Фролов показав четвертий результат і питання його виходу залежало від результатів п’ятого запливу. Сергію вдалося пробитися у топ-8 на Олімпіаді.

Олімпіада-2020. Плавання, 800 метрів (вільний стиль):

1. Михайло Романчук (Україна) — 7:41.28 хвилини

2. Флоріан Вельброк (Німеччина) — 7:41.77

3. Роберт Фінке (США) — 7.42.74

…

7. Сергій Фролов — 7:47.67

Фінал відбудеться у четвер, 29 липня, о 4.30 ранку за київським часом.

27 липня Олімпіада у Токіо принесла Україні ще одну «бронзу». Її здобули стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.