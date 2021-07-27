Шантаж Путіна — "Газпром" знову відмовився від додаткової прокачки через Україну, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n157978-shantaj-putina-gazprom-znovu-vidmovyvsya-vid-dodatkovoyi-prokachky-cherez-ukrayinu.html

Ракурс

«Газпром» знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень. Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform. Закачування газу в європейських підземні газові сховища наразі перебуває на мінімальних рівнях.

Аналогічна ситуація з бронюванням була з аукціонами на травень, червень і на липень

Оператор газотранспортної системи України 27 липня виставляв на аукціон додаткові транзитні потужності (63,7 млн куб. м на добу). Вони виявилися повністю незатребуваними.

У «Газпрому» на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м (109 млн куб. м на добу).

«Інтерфакс» пише, що «Газпром» останнім часом на аукціонах з бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював.

Раніше генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що очікується зростання ціни газу в Європі. Це пов’язано з тим, що «Газпром» відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Ціни на газ в Європі наразі піднялися до 450 дол. Це максимальний рівень за останні чотири-п'ять років.

Макогон у Фейсбук розповів, що Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб. м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати.

І це цілком зрозуміло — навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ? Для мене це зловживання «Газпромом» домінуючою позицією на ринку газу ЄС і на Європейська комісія повинна звернути на це увагу, — додав Макогон.



На його думку, добудова «Північного потоку-2» не вирішить існуючу проблему, тому що питання не у недостатності транзитних потужностей, «а питання в монополії конкретного постачальника над таким потужностями, що дає йому можливість диктувати свої правила гри та нав’язувати свою цінову політику».

Іншим кроком могло б стати створення стратегічного запасу газу ЄС, у тому числі в українських сховищах газу, що є найбільшими у Європі.