Шантаж Путина — «Газпром» снова отказался от дополнительной прокачки через Украину

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«Газпром» снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform. Закачка газа в европейских подземные газовые хранилища сейчас находится на минимальных уровнях.

Аналогичная ситуация с бронированием была с аукционами на май, июнь и на июль

Оператор газотранспортной системы Украины 27 июля выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности (63,7 млн куб. м в сутки). Они оказались полностью невостребованными.

У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м (109 млн куб. м в сутки).

«Интерфакс» пишет, что «Газпром» в последнее время на аукционах по бронированию дополнительных мощностей полностью выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что ожидается рост цены газа в Европе. Это связано с тем, что «Газпром» отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Цены на газ в Европе сейчас поднялись до 450 долл. Это максимальный уровень за последние четыре-пять лет.

Макогон в Фейсбук рассказал, что Украина постоянно предлагает рынку 62 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, но «Газпром» не спешит их использовать.

И это вполне понятно — зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление «Газпромом» доминирующей позицией на рынке газа ЕС и на это Европейская комиссия должна обратить внимание, — добавил Макогон.



По его мнению, достройка «Северного потока-2» не решит существующую проблему, потому что вопрос не в недостаточности транзитных мощностей, «а вопрос в монополии конкретного поставщика над таким мощностями, что дает ему возможность диктовать свои правила игры и навязывать свою ценовую политику».

Другим шагом могло бы стать создание стратегического запаса газа ЕС, в том числе в украинских хранилищах газа, которые являются крупнейшими в Европе.