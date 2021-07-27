Лидеров антирейтинга и рейтинга доверия назвал опрос

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Ракурс

Президентский антирейтинг возглавляет пятый глава государства Петр Порошенко. Второе место занимает экс-премьер Юлия Тимошенко. Таковы результаты опроса, проведенного 23−25 июля социологической группой «Рейтинг».

В то же время рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, а не доверяют — 52%.

Тимошенко доверяют 31%, не доверяют — 68%. Пророссийскому нардепу Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%.

Порошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%. Куму Путина Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют — 70%.

Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 51%, не слышали о таком — 28%.

Антирейтинг продолжает возглавлять Порошенко — 46% респондентов заявили, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Антирейтинг украинских политиков:

Порошенко — 46%,

Тимошенко — 36%,

Бойко — 34%,

Зеленский — 29%,

Ляшко — 26%.

Кроме этого, каждый пятый украинец не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего нардепа Олега Тягнибока.

Результаты опроса также показывают, что направление движения страны оценивают «правильным» четверть опрошенных (25%), а 67% считают его неправильным.

Напомним, в опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.