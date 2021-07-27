Лідерів антирейтингу й рейтингу довіри назвало опитування — рейтинг довіри

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Ракурс

Президентський антирейтинг очолює п’ятий глава держави Петро Порошенко. Друге місце посідає екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Такими є результати опитування, проведеного 23−25 липня соціологічною групою «Рейтинг».

Водночас рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, а не довіряють — 52%.

Тимошенко довіряють 31%, не довіряють — 68%. Проросійському нардепу Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють — 57%.

Порошенку довіряють 26%, не довіряють — 72%. Куму Путіна Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють — 70%.

Прем'єру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють — 51%, не чули про такого — 28%.

Антирейтинг продовжує очолювати Порошенко — 46% респондентів заявили, що не проголосували б за нього за жодних обставин.

Антирейтинг українських політиків:

Порошенко — 46%,

Тимошенко — 36%,

Бойко — 34%,

Зеленський — 29%,

Ляшко — 26%.

Кожен п’ятий українець не проголосував би за жодних обставин за екс-прем'єра Арсенія Яценюка та колишнього нардепа Олега Тягнибока.

Результати опитування також демонструють, що напрям руху країни як правильний оцінюють чверть опитаних (25%), а 67% вважають його неправильним.

Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2,5 тис. українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.