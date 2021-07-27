З Києва до Житомира за 600 грн – уряд назвав ціни проїзду платними дорогами

https://racurs.ua/ua/n157976-z-kyieva-do-jytomyra-za-600-grn-uryad-nazvav-ciny-proyizdu-platnymy-dorogamy.html

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Платні дороги можуть з’явитися у декількох областях України. Мінінфраструктури анонсувало появу шести платних автобанів.

В уряді відповіли на запит «Суспільного» і назвали ці напрямки:

Проїзд одного кілометра коштуватиме від 74 копійок до 4,14 грн (за нинішнім курсом євро). Кінцева цифра залежить від типу транспорту. За легковика треба платити менше, за вантажівку (фуру) — більше.

Таким чином, плата за дорогу з Києва до Житомира (140 км) може скласти від 110 до 579 грн, а з Дніпра в Кривий Ріг — від 150 до 790 грн.

Кабмін у грудні 2020 року затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Уряд розробляє проєкт спільно з «Укравтодором», Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією. Заплановані автошляхи мають сполучити 10 областей України, їхня загальна довжина сягне 1,5 тис. км. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.

Джерело: Суспільне