Из Киева в Житомир за 600 грн — Кабмин назвал цену проезда по платным дорогам

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Платные дороги могут появиться в нескольких областях Украины. Мининфраструктуры анонсировало появление шести платных автобанов.

В правительстве ответили на запрос «Суспільного» и назвали эти направления:

Проезд одного километра будет стоить от 74 копеек до 4,14 грн (по нынешнему курсу евро). Конечная цифра зависит от типа транспорта. За легковушку надо платить меньше, за грузовик (фуру) — больше.

Таким образом, плата за дорогу из Киева в Житомир (140 км) может составить от 110 до 579 грн, а с Днепра в Кривой Рог — от 150 до 790 грн.

Кабмин в декабре 2020 года утвердил максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр.

Правительство разрабатывает проект совместно с «Укравтодором», Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. Запланированные автодороги способны соединить 10 областей Украины, их общая длина составит 1,5 тыс. км. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.

Источник: Суспільне