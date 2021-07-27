Рейтинг партий — кто преодолевает парламентский барьер

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Ракурс

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то украинцы дали бы шанс побыть народными депутатами представителям пяти партий. Лидером парламентского рейтинга остается политсила президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На это указывают результаты опроса, проведенного 23−25 июля социологической группой «Рейтинг».

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, — говорится в сообщении социологов.

Рейтинг партий, согласно опросу, таков:

«Слуга народа» — 24,1%,

«Европейская солидарность» — 14,3%,

«Батькивщина» — 12,8%,

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Украинская стратегия Гройсмана» поддерживают 5%, Радикальная партия и партия Мураева «Наши» по 4,8%, «УДАР Виталия Кличко» — 4,3%, партию «Сила и честь» — 4,1%, партию «Свобода» — 3,4%. Все остальные политсилы заручились поддержкой менее 3% респондентов.

Напомним, в опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.