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Рейтинг Зеленского и Порошенко - кто в лидерах, назвали социологи

Рейтинг Зеленского и Порошенко — кто в лидерах, назвали социологи (ИНФОГРАФИКА)

27 июл 2021, 13:25
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За кого проголосовали бы украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, узнала социологическая группа «Рейтинг» по результатам опроса, проведенного 23−25 июля.

Согласно данным социологов, действующий президент Украины Владимир Зеленский имеет больше всего шансов на победу в президентской гонке. Его поддержали бы 27,7% опрошенных. Результаты голосования за других кандидатов были бы следующими:

  • Петр Порошенко — 13,4%,

  • Юлия Тимошенко — 11,4%,

  • Юрий Бойко — 10,1%,

  • Игорь Смешко — 7,8%,

  • Владимир Гройсман — 6,1%,

  • Евгений Мураев — 6%,

  • Дмитрий Разумков — 4,1%.


Поддержка всех остальных кандидатов ниже 3%.

Напомним, в опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Источник: Ракурс


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