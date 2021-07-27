Рейтинг Зеленского и Порошенко - кто в лидерах, назвали социологи

https://racurs.ua/n157972-reyting-zelenskogo-i-poroshenko-kto-v-liderah-nazvali-sociologi-infografika.html

Ракурс

За кого проголосовали бы украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, узнала социологическая группа «Рейтинг» по результатам опроса, проведенного 23−25 июля.

Согласно данным социологов, действующий президент Украины Владимир Зеленский имеет больше всего шансов на победу в президентской гонке. Его поддержали бы 27,7% опрошенных. Результаты голосования за других кандидатов были бы следующими:

Петр Порошенко — 13,4%,

Юлия Тимошенко — 11,4%,

Юрий Бойко — 10,1%,

Игорь Смешко — 7,8%,

Владимир Гройсман — 6,1%,

Евгений Мураев — 6%,

Дмитрий Разумков — 4,1%.

Поддержка всех остальных кандидатов ниже 3%.

Напомним, в опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.