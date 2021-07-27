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Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город
Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n157971-vzryv-v-promyshlennoy-zone-leverkuzena-dym-okutal-gorod-foto-video.htmlРакурс
В Германии произошел взрыв возле мусоросжигательного завода — над зданиями вблизи Леверкузена поднимаются огромные клубы дыма.
Людей просят закрыть окна и двери и не выходить из дома. Причины взрыва неизвестны, есть раненые, но их количество не сообщается.
Сначала считалось, что взорвался химический завод компании Bayer в городе Леверкузен. Впоследствии концерн опроверг эту информацию.
На видео из соцсетей видно, как над зданиями поднимаются огромные клубы дыма. В полиции Кельна, которой подчиняется Леверкузен, сообщили, что несколько дорог возле места аварии заблокированы.
Chempark — это промышленный парк химической индустрии, которым владеет компания Currenta. Такие парки есть в Леверкузене, Дормагене и Крефельде-Ердингени. Всего в них располагаются более 70 компаний.
�| Explosion in #Leverkusen, #Germany
▪️Huge cloud of smoke has filled the sky over German city after the blast.
▪️The #explosion occurred at the Bayer chemical company.
▪️People have been warned to close their windows and to stay inside. pic.twitter.com/zzJqVhJuh4
— EHA News (@eha_news) July 27, 2021
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