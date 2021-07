Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город

В Германии произошел взрыв возле мусоросжигательного завода — над зданиями вблизи Леверкузена поднимаются огромные клубы дыма.

Людей просят закрыть окна и двери и не выходить из дома. Причины взрыва неизвестны, есть раненые, но их количество не сообщается.

Сначала считалось, что взорвался химический завод компании Bayer в городе Леверкузен. Впоследствии концерн опроверг эту информацию.

На видео из соцсетей видно, как над зданиями поднимаются огромные клубы дыма. В полиции Кельна, которой подчиняется Леверкузен, сообщили, что несколько дорог возле места аварии заблокированы.

Chempark — это промышленный парк химической индустрии, которым владеет компания Currenta. Такие парки есть в Леверкузене, Дормагене и Крефельде-Ердингени. Всего в них располагаются более 70 компаний.

�| Explosion in #Leverkusen, #Germany



▪️Huge cloud of smoke has filled the sky over German city after the blast.

▪️The #explosion occurred at the Bayer chemical company.

▪️People have been warned to close their windows and to stay inside. pic.twitter.com/zzJqVhJuh4

— EHA News (@eha_news) July 27, 2021