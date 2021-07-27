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Ракурс
Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город

Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город (ФОТО, ВИДЕО)

27 июл 2021, 13:10
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В Германии произошел взрыв возле мусоросжигательного завода — над зданиями вблизи Леверкузена поднимаются огромные клубы дыма.

Людей просят закрыть окна и двери и не выходить из дома. Причины взрыва неизвестны, есть раненые, но их количество не сообщается.

Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город

Сначала считалось, что взорвался химический завод компании Bayer в городе Леверкузен. Впоследствии концерн опроверг эту информацию.

На видео из соцсетей видно, как над зданиями поднимаются огромные клубы дыма. В полиции Кельна, которой подчиняется Леверкузен, сообщили, что несколько дорог возле места аварии заблокированы.

Взрыв в промышленной зоне Леверкузена — дым окутал город

Chempark — это промышленный парк химической индустрии, которым владеет компания Currenta. Такие парки есть в Леверкузене, Дормагене и Крефельде-Ердингени. Всего в них располагаются более 70 компаний.

Источник: Ракурс


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