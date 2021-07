Вибух у промисловій зоні Леверкузена — дим оповив місто

У Німеччині стався вибух біля сміттєспалювального заводу — над будівлями поблизу Леверкузена підіймаються величезні хмари диму.

Людей просять зачинити вікна й двері та не виходити з дому. Причини вибуху невідомі, є поранені, але їхня кількість не повідомляється.

Спочатку вважалося, що вибухнув хімічний завод компанії Bayer в місті Леверкузен. Згодом концерн спростував цю інформацію.

На відео з соцмереж видно, як над будівлями підіймаються величезні хмари диму. У поліції Кельна, якій підпорядковується Леверкузен, повідомили, що декілька доріг біля місця аварії заблоковані.

Chempark — це промисловий парк хімічної індустрії, яким володіє компанія Currenta. Такі парки є у Леверкузені, Дормагені та Крефельді-Ердінгені. Загалом у них розташовуються понад 70 компаній.

�| Explosion in #Leverkusen, #Germany



▪️Huge cloud of smoke has filled the sky over German city after the blast.

▪️The #explosion occurred at the Bayer chemical company.

▪️People have been warned to close their windows and to stay inside. pic.twitter.com/zzJqVhJuh4

— EHA News (@eha_news) July 27, 2021