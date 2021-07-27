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Ракурс
Вибух у промисловій зоні Леверкузена — дим оповив місто

Вибух у промисловій зоні Леверкузена — дим оповив місто (ФОТО, ВІДЕО)

27 лип 2021, 13:10
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У Німеччині стався вибух біля сміттєспалювального заводу — над будівлями поблизу Леверкузена підіймаються величезні хмари диму.

Людей просять зачинити вікна й двері та не виходити з дому. Причини вибуху невідомі, є поранені, але їхня кількість не повідомляється.

Вибух у промисловій зоні Леверкузена — дим оповив місто

Спочатку вважалося, що вибухнув хімічний завод компанії Bayer в місті Леверкузен. Згодом концерн спростував цю інформацію.

На відео з соцмереж видно, як над будівлями підіймаються величезні хмари диму. У поліції Кельна, якій підпорядковується Леверкузен, повідомили, що декілька доріг біля місця аварії заблоковані.

Вибух у промисловій зоні Леверкузена — дим оповив місто

Chempark — це промисловий парк хімічної індустрії, яким володіє компанія Currenta. Такі парки є у Леверкузені, Дормагені та Крефельді-Ердінгені. Загалом у них розташовуються понад 70 компаній.

Джерело: Ракурс


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