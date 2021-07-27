Вибух на газогоні «Газпрому» стався в Росії

https://racurs.ua/ua/n157959-vybuh-na-gazogoni-gazpromu-stavsya-v-rosiyi-video.html

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Вибух на об'єкті «Газпрому» стався в Росії 26 липня. Йдеться про ділянку газогону «Уренгой — Центр 2», яка розташована у Пермському краї країни-агресора.

За офіційними даними рятувальних служб РФ, люди і будинки не постраждали, а розгерметизовану ділянку труби газового монополіста відокремили. Пожежники також гасять займання сухої трави в місці прориву, пишуть ЗМІ РФ.

У компанії «Газпром трансгаз Чайковський», яка відповідає за цю ділянку, заявили, що блакитне паливо подають споживачам паралельними газогонами.

Нагадаємо, це вже третій за останні місяці прорив магістральних газогонів «Газпрому», що ведуть із родовищ в Уренгої. У червні «Газпром» підтвердив значний витік метану через проблеми з газогоном «Уренгой — Центр 1» у Татарстані. Перед тим у Башкортостані теж стався значний витік метану.