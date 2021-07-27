Байден повідомив про вихід американців з Іраку, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n157958-bayden-povidomyv-pro-vyhid-amerykanciv-z-iraku-detali.html

Ракурс

Американську бойову місію в Іраку припинять до кінця року. Про завершення перебування армії США в цій країні оголосив президент США Джо Байден на зустрічі з прем'єром Іраку Мустафою аль-Кадімі.

До кінця року ми не будемо більше здійснювати бойову місію в Іраку. Наша роль буде складатися в продовженні підготовки іракських військових, сприяння і допомоги в боротьбі з ІДІЛ, — заявив Байден.

Відповідне рішення сторони досягли під час переговорів в Білому домі.

На території Іраку перебувають близько 3,5 тис. Іноземних військових, з яких 2,5 тис. — військовослужбовці з США. Вони з 2014 року перебувають в Іраку, де надають допомогу в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».

Під час переговорів з Мустафою аль-Кадімі Байден також пообіцяв, що США незабаром направлять в Ірак вакцини проти коронавірусу.

Про зміну ролі контингенту США в Іраку повідомляла й прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі. Вона нагадала, що американські війська раніше налічували 9 тис. осіб, нині — 2,5 тис.

Очікується, що після завершення бойової місії американські військові в Іраку будуть займатися виключно підготовкою іракських військових. Також в країні залишаться військові радники США.

Раніше в липні прем'єр аль-Кадімі заявив, що іракські війська більше не мають потреби в бойовому сприяння з боку американської армії на території країни, в зв’язку з чим, він мав намір обговорити виведення контингенту США з представниками адміністрації Білого дому.

Аль-Кадімі вважав, що іракські війська самі готові вести боротьбу з бойовиками ІДІЛ і беруть за це відповідальність. Однак, за його словами, іракським військовим все ще потрібна допомога в підготовці та сприянні по лінії розвідки від солдатів США, які залишаються в Іраку.

У січні 2020 року, після ліквідації генерала Ірану Касема Сулеймані, парламент Іраку виступив за виведення американських військ із країни. Після вбивства Сулеймані Іран випустив ракети по американській авіабазі, розташованій поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базі американських коаліційних сил в Ербілі.

Офіційний Іран також заявив, що розвідка з Іраку вказує на спроби США та президента Дональда Трампа «створити привід для війни». В Багдаді лунали заклики судити Трампа.