Байден сообщил о выходе американцев из Ирака, фото — Cлово і діло

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Американскую боевую миссию в Ираке завершат до конца года. О прекращении пребывания армии США в этой стране объявил президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими.

До конца года мы не будем больше осуществлять боевую миссию в Ираке. Наша роль будет состоять в продолжении подготовки иракских военных, содействии и помощи в борьбе с ИГИЛ, — заявил Байден.

Соответствующее решение стороны достигли во время переговоров в Белом доме.

На территории Ирака находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из которых 2,5 тыс. — военнослужащие США. Они с 2014 года находятся в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками «Исламского государства».

Во время переговоров с Мустафой аль-Кадими Байден также пообещал, что США вскоре направят в Ирак вакцины против коронавируса.

Об изменении роли контингента США в Ираке сообщала и пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Она напомнила, что американские войска ранее насчитывали 9 тыс. человек, сейчас — 2,5 тыс.

Ожидается, что после завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. Также в стране останутся военные советники США.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска больше не нуждаются в боевом содействие со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем, он намеревался обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома.

Аль-Кадими считал, что иракские войска сами готовы вести борьбу с боевиками и ИГИЛ и берут за это ответственность. Однако, по его словам, иракским военным все еще нужна помощь в подготовке и содействии по линии разведки от солдат США, которые остаются в Ираке.

В январе 2020 года, после ликвидации генерала Ирана Касема Сулеймани, парламент Ирака выступил за вывод американских войск из страны. После убийства Сулеймани Иран выпустил ракеты по американской авиабазе, расположенной рядом с городом Аль-Асад в Ираке, и базе американских коалиционных сил в Эрбиле.

Официальный Иран также заявил, что разведка Ираке указывает на попытки США и президента Дональда Трампа «создать повод для войны». В Багдаде раздавались призывы судить Трампа.