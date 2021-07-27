Автобус на трассе «Киев-Одесса» столкнулся с грузовиком, есть погибшие

https://racurs.ua/n157957-avtobus-na-trasse-kiev-odessa-stolknulsya-s-gruzovikom-est-pogibshie.html

Ракурс

Автобус столкнулся с грузовиком на автодороге М-05 сообщением «Киев-Кишинев». В результате ДТП погиб один человек, еще шесть пассажиров пострадали.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

27 июля в 3.45 близ села Знаменка Подольского района на автодороге М-05 «Киев-Одесса» в результате столкновения рейсового автобуса сообщением «Киев-Кишинев» (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля погиб один человек и пострадали шесть человек, — отмечается в сообщении.

По данным ГСЧС, пострадал в том числе ребенок 2008 года рождения. Пассажиры получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

Напомним, 24 июля в Польше на трассе возле города Радомско произошла авария — столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с автобусом Volkswagen, в котором находились украинцы. Десять человек получили ранения, среди них семь украинцев. Впоследствии в больнице скончался один из пострадавших.