Автобус на трасі “Київ-Одеса” вночі зіткнувся з вантажівкою, є загиблі

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Автобус зіткнувся з вантажівкою на автодорозі М-05 сполученням «Київ-Кишинів». Внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро пасажирів дістали поранення.

Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

27 липня о 3.45 поблизу села Знам’янка Подільського району на автодорозі М-05 «Київ-Одеса» внаслідок зіткнення рейсового автобуса сполученням «Київ-Кишинів» (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля загинула одна особа та постраждало шестеро осіб, — зазначається у повідомленні.

За даними ДСНС, постраждала зокрема й дитина 2008 року народження. Пасажири отримали різні травми, їх госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, 24 липня в Польщі на трасі біля міста Радомсько сталася аварія — зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з автобусом Volkswagen, у якому перебували українці. Десятеро людей отримали поранення, серед них семеро українців. Згодом у лікарні помер один із постраждалих.