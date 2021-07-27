Взрыв на газопроводе «Газпрома» произошел в России

https://racurs.ua/n157959-vzryv-na-gazoprovode-gazproma-proizoshel-v-rossii-video.html

Ракурс

Взрыв на объекте «Газпрома» произошел в России 26 июля. Речь идет об участке газопровода «Уренгой — Центр 2», который расположен в Пермском крае страны-агрессора.

По официальным данным спасательных служб РФ, люди и дома не пострадали, а разгерметизированный участок трубы газового монополиста отделили. Пожарные также тушат возгорание сухой травы на месте прорыва, пишут СМИ РФ.

В компании «Газпром трансгаз Чайковский», которая отвечает за этот участок, заявили, что голубое топливо подают потребителям параллельными газопроводами.

Напомним, это уже третий за последние месяцы прорыв магистральных газопроводов «Газпрома», ведущих из месторождения в Уренгое. В июне «Газпром» подтвердил значительную утечку метана из-за проблем с газопроводом «Уренгой-Центр 1» в Татарстане. Перед тем в Башкортостане тоже произошла сильная утечка метана.