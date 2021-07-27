Рейтинг Зеленського і Порошенка — хто в лідерах, назвали соціологи

Рейтинг Зеленського і Порошенка — хто в лідерах, назвали соціологиhttps://racurs.ua/ua/n157972-reytyng-zelenskogo-i-poroshenka-hto-v-liderah-nazvaly-sociology.htmlРакурс
За кого проголосували б українці, якби вибори президента відбулися найближчим часом, дізналася соціологічна група «Рейтинг» за результатами опитування, проведеного протягом 23−25 липня.
За даними соціологів, чинний президент України Володимир Зеленський має найбільше шансів на перемогу у президентських перегонах. Його підтримали б 27,7% опитаних. Результати голосування за інших кандидатів були б наступними:
Петро Порошенко — 13,4%,
Юлія Тимошенко — 11,4%,
Юрій Бойко — 10,1%,
Ігор Смешко — 7,8%,
Володимир Гройсман — 6,1%,
Євгеній Мураєв — 6%,
Дмитро Разумков — 4,1%.
Підтримка усіх інших кандидатів нижче 3%.
Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2,5 тис. українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.