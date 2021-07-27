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Ракурс
Рейтинг Зеленського і Порошенка — хто в лідерах, назвали соціологи

Рейтинг Зеленського і Порошенка — хто в лідерах, назвали соціологи

27 лип 2021, 13:25
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За кого проголосували б українці, якби вибори президента відбулися найближчим часом, дізналася соціологічна група «Рейтинг» за результатами опитування, проведеного протягом 23−25 липня.

За даними соціологів, чинний президент України Володимир Зеленський має найбільше шансів на перемогу у президентських перегонах. Його підтримали б 27,7% опитаних. Результати голосування за інших кандидатів були б наступними:

  • Петро Порошенко — 13,4%,

  • Юлія Тимошенко — 11,4%,

  • Юрій Бойко — 10,1%,

  • Ігор Смешко — 7,8%,

  • Володимир Гройсман — 6,1%,

  • Євгеній Мураєв — 6%,

  • Дмитро Разумков — 4,1%.


Підтримка усіх інших кандидатів нижче 3%.

Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2,5 тис. українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Джерело: Ракурс


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