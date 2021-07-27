Рейтинг Зеленського і Порошенка — хто в лідерах, назвали соціологи

https://racurs.ua/ua/n157972-reytyng-zelenskogo-i-poroshenka-hto-v-liderah-nazvaly-sociology.html

Ракурс

За кого проголосували б українці, якби вибори президента відбулися найближчим часом, дізналася соціологічна група «Рейтинг» за результатами опитування, проведеного протягом 23−25 липня.

За даними соціологів, чинний президент України Володимир Зеленський має найбільше шансів на перемогу у президентських перегонах. Його підтримали б 27,7% опитаних. Результати голосування за інших кандидатів були б наступними:

Петро Порошенко — 13,4%,

Юлія Тимошенко — 11,4%,

Юрій Бойко — 10,1%,

Ігор Смешко — 7,8%,

Володимир Гройсман — 6,1%,

Євгеній Мураєв — 6%,

Дмитро Разумков — 4,1%.

Підтримка усіх інших кандидатів нижче 3%.

Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2,5 тис. українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.