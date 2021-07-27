Риски вакцинации — инфекционист советует следить за здоровьем неделю после укола

https://racurs.ua/n157974-riski-vakcinacii-infekcionist-sovetuet-sledit-za-zdorovem-nedelu-posle-ukola.html

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Риски для здоровья после вакцинации от коронавируса оценили медики. Ольга Голубовская настаивает, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после повторной прививки.

Люди, даже вакцинированные второй дозой, должны понимать, что они могут заболеть, особенно если они получат большую дозу возбудителя — тогда идет прорыв иммунитета, — сказала инфекционист УНН.

Поэтому, по ее мнению, задача организма: если суждено получить дозу возбудителя, то лучше получить малую дозу, чтобы легко переболеть. Она назвала иммунизацию дозозависимым процессом.

Сразу после прививки человек находится в состоянии инфекционного процесса, поэтому Голубовская советует таких условиях беречься особенно сильно.

В любом случае, если человек инфицируется любым возбудителем, он входит в состояние инфекционного процесса. В том числе и вакциной. Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то он должен в ближайшую неделю очень сильно себя беречь, — пояснила инфекционист.

Голубовская также спокойно относится к переносу даты получения повторной COVID-прививки.

Если придется перенести на неделю, я думаю ничего страшного. Рекомендации даются четкие, потому что по этим рекомендациям проходили клинические исследования. Если вы отложили на несколько дней эту вакцинацию, неделю — ничего страшного абсолютно не произойдет, — рассказала медик.



Голубовская напомнила историю с отсрочкой второй прививки препаратом AstraZeneca. Сначала им вакцинировали повторно через три недели, а потом оказалось, что больший промежуток после первой дозы делает иммунитет сильнее.

Источник: УНН