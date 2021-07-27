Ризики вакцинації – інфекціоніст радить стежити за здоров’ям тиждень після уколу

https://racurs.ua/ua/n157974-ryzyky-vakcynaciyi-infekcionist-radyt-stejyty-za-zdorov-yam-tyjden-pislya-ukolu.html

Ракурс

Ризики для здоров’я після вакцинації від коронавірусу оцінили медики. Ольга Голубовська наполягає, що запобіжні заходи необхідно дотримуватися і після повторного щеплення.

Люди, навіть вакциновані другою дозою, повинні розуміти, що вони можуть захворіти, особливо якщо вони отримають велику дозу збудника, — тоді йде прорив імунітету, — сказала інфекціоніст УНН.

Тому, на її думку, завдання організму: якщо судилося отримати дозу збудника, то краще отримати малу дозу, щоб легко перехворіти. Вона назвала імунізацію дозозалежним процесом.

Відразу після щеплення людина знаходиться в стані інфекційного процесу, тому Голубовська радить таких умовах берегтися особливо сильно.

У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить в стан інфекційного процесу. У тому числі і вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти, — пояснила інфекціоніст.

Голубовська також спокійно ставиться до перенесення дати отримання повторного COVID-щеплення.

Якщо доведеться перенести на тиждень, я думаю нічого страшного. Рекомендації даються чіткі, тому що по цих рекомендаціях проходили клінічні дослідження. Якщо ви відклали на кілька днів цю вакцинацію, тиждень — нічого страшного абсолютно не відбудеться, — розповіла медик.



Голубовська нагадала історію з відтермінуванням другого щеплення препаратом AstraZeneca. Спочатку ним вакцинували повторно через три тижні, а потім виявилося, що більший проміжок після першої дози робить імунітет сильнішим.

Джерело: УНН