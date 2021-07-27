Рейтинг партій — хто долає парламентський бар’єр

https://racurs.ua/ua/n157975-reytyng-partiy-hto-dolaie-parlamentskyy-barier-infografika.html

Ракурс

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то українці дали шанс побути народними депутатами представникам п’яти партій. Лідером парламентського рейтингу залишається політсила президента Володимира Зеленського «Слуга народу». На це вказують результати опитування, проведеного 23−25 липня соціологічною групою «Рейтинг».

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, — йдеться у повідомленні соціологів.

Рейтинг партій, згідно з опитуванням, такий:

«Слуга народу» — 24,1%,

«Європейська солідарність» — 14,3%,

«Батьківщина» — 12,8%,

«Опозиційна платформа — За життя» — 12,4%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію «Українська стратегія Гройсмана» підтримують 5%, Радикальну партію і партію Мураєва «Наші» по 4,8%, «УДАР Віталія Кличка» — 4,3%, партію «Сила і честь» — 4,1%, партію «Свобода» — 3,4%. Усі інші політсили заручилися підтримкою менше 3% респондентів.

Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2,5 тис. українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.