Роботодавець може заборонити працівникам носити хіджаб

https://racurs.ua/ua/n157980-robotodavec-moje-zaboronyty-pracivnykam-nosyty-hidjab.html

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Велика палата суду Європейського Союзу винесла рішення у справі C-804/18 і C-341/19 WABE і MH Mueller Handel щодо заборони носіння на роботі хіджабу — жіночого одягу в ісламі.

Позов до суду подала дівчина, яка працювала в магазині продавцем-касиром. Коли вона почала носити на роботу хіджаб, її перевели на іншу посаду. Через певний час роботодавець попросив дівчину відвідувати роботу без явних ознак політичних, філософських або релігійних переконань.

Дівчина вважала таку вимогу утиском її свободи віросповідання і подала позов до суду, дійшовши до Європейського суду.

За результатами розгляду справи, суд зробив висновки, що внутрішні правила компанії, які забороняють працівникам носити одяг з явно вираженими релігійними, політичними і філософськими ознаками можуть бути виправдані бажанням роботодавця проводити політику нейтралітету по відношенню до своїх клієнтів.

При цьому роботодавець повинен довести наступне:

що така політика відповідає справжнім потребам роботодавця (з урахуванням вимог клієнтів і негативних наслідків від їх невиконання);

така вимога є необхідною для застосування політики нейтралітету;



заборона є суворо необхідною, з урахуванням тяжкості негативних наслідків, яких роботодавець хоче уникнути.

Окрім цього, такі правила повинні застосовуватися однаково до всіх співробітників, а не лише до окремих осіб.