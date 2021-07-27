Українців з паспортами РФ можуть позбавити громадянства. Фото: ЕП

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Українці з російськими паспортами можуть бути позбавленими громадянства.

Народні депутати Оксана Савчук, Наталія Піпа та Микола Княжицький зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 5822, що розширює перелік підстав для втрати громадянства. Автори документу пропонують позбавляти українського громадянства осіб, які отримали паспорт громадянина Російської Федерації.

Парламентарі пропонують законом спростити саму процедуру позбавлення громадянства. Зараз позбавити українця громадянства може президент. У разі ухвалення законопроекту, громадянства позбавлятимуть автоматично і додаткові рішення не будуть потрібними.

Датою позбавлення громадянства буде дата отримання російського паспорта. Автори закону зазначають, що причиною подачі такого законопроекту стало спрощення Росією порядку отримання паспортів громадянами України.

За даними міграційної статистики МВС Росії тільки за 2020 рік російський паспорт отримали 409,5 тис. українців. Як відомо, подвійне громадянство в Україні заборонено.

Нагадаємо, останнім часом Росія активізувала незаконну видачу паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей. У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що видача російських паспортів в ОРДЛО є наслідком невиконання Україною мінських угод. У Кремлі наголошують, що паспортизація населення Донбасу — це «гуманітарний жест». В дипломатичному відомстві заявляють, що надання російського громадянства жителям окупованих територій нібито повністю відповідає міжнародній практиці.