Очільник «департаменту війни» Офісу генпрокурора подав у відставку

https://racurs.ua/ua/n157982-ochilnyk-departamentu-viyny-ofisu-genprokurora-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов 27 липня написав заяву про відставку з Офісу генпрокурора. Він йде з органів прокуратури за власним бажанням.

Влітку генпрокурор Ірина Венедіктова підпорядкувала собі «департамент війни», який очолював Мамедов, а самого Мамедова позбавила доступу до державної таємниці

Мамедов повідомив про написану заяву у Twitter.

Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні jстанні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції і реалізовував цей проект. Далі буде… Служу українському народові, — зазначив Мамедов.

Нагадаємо, що раніше про його намір повідомили адвокати. Вони пояснили рішення Мамедова тиском з боку керівництва Офісу генпрокурора.

Мамедова відсторонили від посади глави Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, на початку липня 2021 року. За словами Венедіктової, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ». Мамедова також позбавили доступу до держтаємниці.