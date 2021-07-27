Мендель послала свою книгу в Кремль

https://racurs.ua/n157984-mendel-poslala-svou-knigu-v-kreml-video.html

Ракурс

Юлия Мендель послала свою книгу «Каждый из нас — президент» в Кремль. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского сняла видео, на котором подписывает Дмитрию Пескову первую страницу своих мемуаров и объяснила, почему «российскому коллеге» будет интересно почитать ее произведение на досуге.

Дмитрий Сергеевич, если прочитаете книгу «Каждый из нас президент», то, возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения, — сказала при этом Мендель.

Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге? — так на двух языках Мендель сообщила о своем намерении на странице в Фейсбук.

На видео Мендель также сняла посылку в Кремль с указанным адресом.

Летом спикер президента ушла в отставку, написала книгу и получила должность советника Офиса президента. Кроме того, она подрабатывает на канале Рината Ахметова в передаче о деолигархизации.