Илон Маск раскритиковал Apple за вред экологии. Фото:

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Илон Маск, американский миллиардер и основатель компании-производителя электрокаров Tesla, раскритиковал компанию Apple.

В рамках квартальной конференции Маск, отвечая на вопросы журналистов, раскритиковал техногиганта Apple за неэкологичность. Критика может быть связана с активными действиями компании из Купертино по созданию собственного электромобиля. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.

По словам Маска, его компания не использует кобальт в железо-фосфатных батареях и почти исключает его в сплавах никеля. Миллиардер отмечает, что в среднем «Тесла» использует 2% кобальта, в то время как Apple — 100% для производства аккумуляторов iPhone.

Ранее техногиганта неоднократно обвиняли в использовании редкого металла, добыча которого осуществляется с нарушением производственных норм.

Также он прокомментировал планы Tesla открыть сеть зарядных станций Supercharger для автомобилей других компаний. Маск подчеркнул, что будет поддерживать постоянную энергетику без создания «огороженного сада».

Мы не хотим создавать огороженный сад и использовать его для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании… например, Apple, — отметил он.

Американские СМИ предполагают, что Маск раскритиковал «Эпл» из-за производства этой компанией собственного электрокара, который могут представить уже в 2022 году.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск будет сотрудничать с NASA в рамках важной исследовательской миссии на Юпитер. Ракета его компании Falcon Heavy отправится в космическую миссию вместо Space Launch System, которую разрабатывал Boeing.

Источник: 9to5mac