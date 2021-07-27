Все, что нужно знать о своих порах, в том числе о том, как их уменьшить, фото — Garnier

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Как сделать поры менее заметными, безусловно, является важным вопросом для всех, кто уделяет достаточно внимания своей коже. Но это не единственное. У нас много вопросов о порах: почему одни больше других? Почему они так сильно колеблются изо дня в день? Почему они иногда забиваются и вызывают прыщи?

Лучший способ минимизировать их размер — поддерживать кожу чистой и хорошо отшелушенной. Максимально эффективно это можно сделать с помощью различных косметических средств. Каких — рассказываем дальше. А приобрести соответствующую косметику можно в интернет-магазине Watsons: watsons.ua/ru/.

Типы пор, как они работают, от чего зависит размер

Чтобы лучше понять эту функцию кожи, следует понимать, что на теле есть всего два типа пор:

Сальные: это поры, которые выделяют кожный жир. Потовые: находятся по всему телу.

Когда кто-то говорит о порах в контексте ухода за кожей, они обычно имеют в виду сальные поры.

Основная функция пор — служить каналом, по которому кожный жир достигает поверхности кожи. Это обеспечивает увлажнение и смазку кожи, предотвращает сухость, тусклость, обесцвечивание, грубую текстуру и тому подобное. Другими словами, поры и выделяемое ими масло — наши друзья.

Размер пор индивидуальный у каждого человека и зависит от местоположения, соотносится с размером соответствующей сальной железы. К сожалению, все мы рождаемся с фиксированным размером пор, и актуальные продукты физически не изменят их величину. Тем не менее, мы можем уменьшить их визуально.

Гормоны, особенно андрогены (тестостерон), стимулируют сальные железы вырабатывать кожный жир во время полового созревания, вот почему у мужчин поры обычно больше, чем у женщин. В целом мужская кожа на лице и теле более толстая, жирная и стареет иначе, чем женская. Поры, как правило, больше в областях, богатых сальными железами, таких как центральная часть лица нос, щеки и лоб.

Поры закупориваются, когда избыток масла, грязи и мертвых клеток кожи блокирует волосяные фолликулы, что приводит к увеличению их размера. Эта комбинация потенциально может привести к появлению открытых и закрытых комедонов (угрей и белых точек).

Лучшие продукты для уменьшения пор

Есть много способов добиться этого. И вот три работающих:

Продукты с альфа- и бета-гидроксикислотами

Альфа- (AHA, такие как гликолевая кислота и молочная кислота) и бета-гидроксикислоты (BHA, салициловая кислота), которые отшелушивают кожу, могут работать как на поверхности, так и глубже внутри пор.

Ретинолы

Ретиноиды увеличивают и нормализуют обмен клеток эпидермиса (верхнего слоя кожи), чтобы эти клетки кожи не слипались и не забивали поры. Ретинолы не только помогают очистить активные комедоны (закупоренные поры и прыщи), но и полезны для ухода за кожей и помогают уменьшить тонкие линии и морщины, а также общую текстуру кожи.

Продукты на основе полиоксикислот

Это лучшие ингредиенты для людей со сверхчувствительной кожей. PHA работают аналогично AHA BHA, но действуют только на наиболее поверхностную кожу. Они хороши для людей с состояниями чувствительной или сухой кожи.