Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ. Фото: rbc.ua

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Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача Збройними силами України.

Високопосадовець залишає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського. Про це на брифінгу заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

У відставку йде Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі і професіоналізму Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії ми не бачимо, а бачимо конфлікти, — заявив він.



Як відомо, Руслан Хомчак — генерал-полковник ЗСУ, колишній начальник Генерального штабу. В українській армії він служить з 1993 року. Протягом семи років служив у 24-й окремій механізованій бригаді в Яворові Львівської області, куди після закінчення Національної академії оборони України повернувся начальником штабу.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що у разі військового вирішення конфлікту з Росією в Донецькій і Луганській областях людські втрати від військової операції обчислюватимуться трьох-чотиризначними цифрами за просування на 3−5 км вглиб окупованих територій.