Нового главнокомандующего ВСУ назначил Зеленский. Фото: МОУ

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Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Валерий Залужный.

Генерал-майор и действующий командующий оперативного командования «Север» заменил на этом посту Руслана Хомчака. Об этом 27 июля на брифинге заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Залужный в 1997 году с отличием окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища, а в 2005—2007 годах учился в Национальной академии обороны Украины. Далее он занимал должность первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

В 2009 году Залужного назначили командиром 51-й отдельной механизированной бригады, где он отслужил три года. В 2017 году офицер стал первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад», а в 2018 году — первым заместителем командующего Объединенных сил. Возглавил командование «Север» Залужный в 2019 году.

В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и даст возможность повысить эффективность защиты Украины.

Напомним, 27 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак лишился своего поста. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Причиной для его освобождения стало «отсутствие синергии между Министерством обороны и Вооруженными силами».