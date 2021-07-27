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Ракурс
Массовое отравление детей произошло в гостинице под Одессой. Фото: Главком

Массовое отравление детей произошло на одесском курорте — детали

27 июл 2021, 20:37
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Массовое отравление детей произошло в отеле Bugaz Sea View под Одессой.

В инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы 27 июля госпитализировали девять детей в возрасте до 15 лет. У всех пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.

Отмечается, что заболели дети, прибывшие отдыхать из Киева в составе группы из 90 человек. Известно, что дети проживали и питались в местном отеле Bugaz Sea View.

Специалисты Госпродпотребслужбы начали санитарно-эпидемиологическое расследование с последующим проведением лабораторных исследований. Об итогах расследования обещают сообщить отдельно.


Напомним, 23 июля в отеле «Тайны Карпат» в селе Яблуница Ивано-Франковской области произошло массовое отравление — в больницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» попали 17 человек, из которых 16 — дети, которые приехали на отдых.

А 13 июля на мясокомбинате в Глобино в Полтавской области было зафиксировано массовое отравление на фирме «Глобинский мясокомбинат». В больницу попали 14 работников.

Источник: Ракурс


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