Отравление. Фото: Знай

https://racurs.ua/n157819-otravlenie-v-lagere-na-prikarpate-16-detey-gospitalizirovali.html

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Отравление в лагере на Ивано-Франковщине уложило в больницы 17 человек, из которых 16 — дети, приехавшие на отдых.

Детей доставили в больницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит». Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Всего в медицинские учреждения попали 17 человек, отдыхавшие в отеле «Тайны Карпат» в селе Яблуница Поляницкого территориальной общины Надвирнянского района. Состояние детей средней тяжести. Обстоятельства отравления уточняются.

Больных доставили в больницы из спортивного лагеря, который расположился в одном из комплексов отдыха в Яблуница. В комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от шести до 16 лет, а также взрослые — 22 родителей и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

На данный момент полиция открыла уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Продолжается эпидемиологическое расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовое отравление острой кишечной инфекцией более 20 участников празднования в поселке Куликов Львовской области, которое произошло 4 июля, побудило местные власти обязать руководителей предприятий массового питания не допускать в теплый период года приготовления и реализации опасных в эпидемическом отношении блюд.