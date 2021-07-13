На Львовщине произошло массовое отравление, фото:

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Массовое отравление на острую кишечную инфекцию более 20 участников празднования в поселке Куликов Львовской области, которое произошло 4 июля, побудило местные власти обязать руководителей предприятий массового питания не допускать в теплый период года приготовления и реализации опасных в эпидемическом отношении блюд.

Соответствующее решение сегодня, 13 июля, приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации (ЛОГА). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, под запрет попадают;

салаты, заправленные сметаной, майонезом;

кондитерские изделии с заварным кремом;

кулинарные изделия, которые особенно быстро портятся (в частности на летних площадках) без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Среди пострадавших в результате отравления в поселке Куликов 10 человек уже выпасы из больниц, остальных — готовятся выписать.

Напомним, в ночь на сегодня, 13 июля, в Полтавской области произошло массовое отравление среди работников Глобинского мясокомбината.