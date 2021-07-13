На Львівщині сталося масове отруєння, фото:

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Масове отруєння на гостру кишкову інфекцію понад 20 учасників святкування у селищі Куликів Львівської області, яке сталося 4 липня, спонукало місцеву владу зобов’язати керівників підприємств масового харчування не допускати у теплий період року приготування та реалізацію небезпечних в епідемічному відношенні страв.

Відповідне рішення сьогодні, 13 липня, ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації (ЛОДА). Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, під заборону потрапляють;

салати, заправлені сметаною, майонезом;

кондитерські виробі із заварним кремом;

кулінарні вироби, що особливо швидко псуються (зокрема на літніх майданчиках) без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Серед постраждалих в результаті отруєння в селищі Куликів 10 людей вже випаси з лікарень, решту — готуються виписати.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 13 липня, у Полтавській області сталося масове отруєння серед працівників Глобинського м’ясокомбінату.