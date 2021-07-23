Формировать «сознательный отказ» молодежи РФ от протестов взялся Кремль

https://racurs.ua/n157818-formirovat-soznatelnyy-otkaz-molodeji-rf-ot-protestov-vzyalsya-kreml.html

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Формировать «сознательный отказ» молодежи от участия в акциях протеста взялись российские силовики. Следственный комитет РФ хочет разработать так называемые рекомендации по формированию «сознательного отказа». Для этого Следком уже обратился в Санкт-Петербургский государственный университет.

По словам замглавы российского силового ведомства Александра Клауса, в январе университету предложили провести исследования, чтобы выявить причины участия подростков в акциях неповиновения. Таким образом в Кремле хотят «искать пути противодействия опасным тенденциям», пишет «Радио свобода».

Мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях, — добавил Клаус.

Ранее депутат Госдумы от партии лидера страны-агрессора Владимира Путина «Единой России» Евгений Марченко разработал законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность на срок до 10 лет заключения за участие подростков в митингах. Параллельно в школах РФ появятся надзиратели — якобы «советники по воспитанию», которые будут работать над формированием у подростков «патриотизма и гражданственности».

Напомним, о школьных «советниках» и «политруках» Кремль задумался после массового участия студентов и старшеклассников в протестных митингах.

Источник: «Радио свобода».