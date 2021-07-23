Солнечное затмение из космоса показали на фото

Затмение. Фото: NASA

https://racurs.ua/n157817-solnechnoe-zatmenie-iz-kosmosa-pokazali-na-foto.html

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Солнечное затмение из космоса попало на фото — NASA показало уникальные кадры, которые зафиксировало 10 июня 2021 года.

На снимке видно темное пятно над Арктикой — тень, отбрасываемую нашей Луной. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Эта фотография была сделана камерой NASA Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC), которая находятся на борту космического аппарата для наблюдения за Солнцем и Землей DSCOVR. Обсерватория находится на расстояние в 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

Эта камера способна делать высококачественные цветные изображения Земли, которые необходимы для мониторинга за растительностью планеты, высотой облаков и за озоновым слоем.

Солнечное затмение происходит, когда Луна расположена между Солнцем и Землей, в результате чего тень спутника падает на нашу планету. Во время полного солнечного затмения Луна полностью закрывает Солнце. Во время кольцевого солнечного затмения, подобного тому, что произошло 10 июня, Луна находится недалеко от своей самой удаленной точки от Земли и кажется чуть меньше Солнца на небе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в мире 10 июня зафиксировали первое кольцевое солнечное затмение в этом году — Луна закрыла Солнце на 12%. Явление можно было наблюдать в 60 странах.