Сонячне затемнення з космосу показали на фото. Фото: NASA

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Сонячне затемнення з космосу потрапило на фото — NASA показало унікальні кадри, які зафіксувало 10 червня 2021 року.

На знімку видно темну пляму над Арктикою — тінь, що відкидається нашим Місяцем. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Ця фотографія була зроблена камерою NASA Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC), яка знаходиться на борту космічного апарату для спостереження за Сонцем і Землею DSCOVR. Обсерваторія розташована на відстань в 1,5 млн км від нашої планети.

Ця камера здатна робити високоякісні кольорові зображення Землі, які необхідні для моніторингу за рослинністю планети, висотою хмар і за озоновим шаром.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць перебуває між Сонцем і Землею, внаслідок чого тінь супутника падає на нашу планету. Під час повного сонячного затемнення Місяць повністю закриває Сонце. Під час кільцевого сонячного затемнення, подібного до того, що сталося 10 червня, Місяць знаходиться недалеко від своєї найвіддаленішої точки від Землі та здається трохи менше Сонця на небі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у світі 10 червня зафіксували перше кільцеве сонячне затемнення в цьому році — Місяць закрив Сонце на 12%. Явище можна було спостерігати в 60 країнах.