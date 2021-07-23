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Ракурс
Формувати «свідому відмову» молоді РФ від протестів взявся Кремль

Формувати «свідому відмову» молоді РФ від протестів взявся Кремль

23 лип 2021, 12:19
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Формувати «свідому відмову» молоді від участі в акціях протесту взялися російські силовики. Слідчий комітет РФ хоче розробити так звані рекомендації для формування «свідомої відмови». Для цього Слідком вже звернувся в Санкт-Петербурзький державний університет.

За словами заступника голови російського силового відомства Олександра Клауса, у січні університету запропонували провести дослідження, щоб виявити причини, через які підлітки беруть участь в акціях непокори. Таким чином в Кремлі хочуть «шукати шляхи протидії небезпечним тенденціям», пише «Радіо свобода».

Ми плануємо отримати експертний висновок із рекомендаціями щодо формування у молоді свідомої відмови від участі в неузгоджених акціях, — додав Клаус.

Раніше депутат Держдуми від партії лідера країни-агресора Володимира Путіна «Єдиної Росії» Євген Марченко розробив законопроект, який пропонує за участь підлітків у мітингах запровадити кримінальну відповідальність на строк до 10 років ув’язнення. Паралельно в школах РФ з’являться наглядачі — нібито «радники з виховання», які працюватимуть над формуванням у підлітків «патріотизму і громадянськості».


Нагадаємо, про посади шкільних «радників» і «політруків» Кремль задумався після масової участі студентів і старшокласників у протестних мітингах.

Джерело: «Радіо свобода».

Джерело: Ракурс


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