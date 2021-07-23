Харчове отруєння. Фото: Знай

https://racurs.ua/ua/n157819-otruiennya-v-tabori-na-prykarpatti-16-ditey-gospitalizuvaly.html

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Отруєння в таборі на Івано-Франківщині вклало до лікарень 17 осіб, з яких 16 — діти, які приїхали на відпочинок.

Дітей доставили до лікарень із попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт». Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Усього до медичних закладів потрапили 17 осіб, які відпочивали в готелі «Таємниці Карпат» у селі Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Стан дітей наразі середньої тяжкості. Обставини отруєння уточнюються.

Хворих доправили до лікарень зі спортивного табору, який розташувався в одному із відпочинкових комплексів у Яблуниці. У комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від шести до 16 років, а також дорослі — 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Наразі відкрите кримінальне провадження про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Триває епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, масове отруєння на гостру кишкову інфекцію понад 20 учасників святкування в селищі Куликів Львівської області, яке сталося 4 липня, спонукало місцеву владу зобов’язати керівників підприємств масового харчування не допускати в теплий період року приготування та реалізацію небезпечних в епідемічному відношенні страв.