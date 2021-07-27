Відставку заступника генпрокурора Мамедова прокоментували у Венедіктової. Фото: Цензор.НЕТ

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Гюндуз Мамедов, заступник генпрокурора, який написав заяву про звільнення, не може бути зараз звільнений.

В Офісі генпрокурора зараз розглядають дисциплінарне провадження щодо Мамедова, тому, згідно з законом, не можуть звільнити працівника до кінця розгляду провадження. Про це 27 липня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ОГП.

Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв’язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року, — зазначили в прес-службі.

У Венедіктової запевнили, що всі прокурори рівні перед законом. Наголосили, що Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, а відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України «Про прокуратуру», до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

Нагадаємо, 27 липня заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генпрокурора. Посадовець заявив, що йде з органів прокуратури за власним бажанням.

Мамедова відсторонили від посади глави Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, на початку липня 2021 року. За словами Венедіктової, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ». Мамедова також позбавили доступу до державної таємниці.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»